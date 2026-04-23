El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Vila de Cruces se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, con intervalos de nubes más densas hacia la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados. Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas de la mañana, con mínimas de 9 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 54% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente hacia la tarde, con un 20% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, y un notable 70% entre las 20:00 y las 02:00 horas del día siguiente. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo y refrescar el ambiente.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y del este durante la mañana y la tarde, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Hacia la tarde, se espera que el viento se intensifique, alcanzando rachas de hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente al caer la noche.

A medida que se acerque la noche, la nubosidad aumentará, y las condiciones serán propicias para la lluvia, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Los residentes de Vila de Cruces deben estar preparados para un cambio en el tiempo, especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando la posibilidad de lluvia se incrementa considerablemente.

En resumen, el día se caracterizará por un ambiente mayormente nublado, temperaturas agradables durante el día, pero con un aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde y la noche. Se recomienda a los habitantes que tengan precaución si planean salir, especialmente en las horas posteriores a la tarde, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de abril de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 23 grados , comenzando con un fresco amanecer a 11 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, que caerá a 19 grados por la noche.

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque hacia la tarde se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa. Las temperaturas oscilarán entre los 7°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente templado y agradable.

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.