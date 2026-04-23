El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vigo según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 23 de abril de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera suave y templada. A medida que avance el día, la temperatura oscilará entre los 12 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 19 grados a media tarde.
La humedad relativa será notable, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 55% y el 85%. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, pero se espera que el tiempo sea agradable para disfrutar de actividades al aire libre.
En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá que los vigueses disfruten de un día seco. Las probabilidades de precipitación son nulas, lo que refuerza la idea de que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean salir a pasear o realizar actividades en la naturaleza.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en los momentos más cálidos del día. A medida que se acerque la noche, el viento cambiará a dirección oeste y disminuirá ligeramente en intensidad.
El amanecer se producirá a las 07:41, mientras que el ocaso será a las 21:25, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. La combinación de temperaturas agradables, cielos nublados y la ausencia de lluvia sugiere que será un día propicio para disfrutar de la belleza de Vigo, ya sea paseando por sus calles, visitando sus parques o simplemente disfrutando de un café en una terraza.
En resumen, el tiempo de hoy en Vigo se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo que, aunque nublado, no traerá consigo la amenaza de lluvia.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 23 de abril de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente templado y agradable.
El día de hoy, 23 de abril de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, caracterizado por la presencia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante, aunque no se esperan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que sugiere que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.
El día de hoy, 23 de abril de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 12 grados y descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frías de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados durante la tarde.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
- El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril
- El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril
- El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.
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