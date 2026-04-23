El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 43% y el 90%. Esto puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas, especialmente en la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia sea baja durante la mayor parte del día, con un leve aumento hacia la tarde y la noche. Se estima que la precipitación acumulada será de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que cualquier lluvia será escasa y no afectará significativamente las actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos estén preparados para intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento alcance su máxima racha de 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:25, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con la posibilidad de algunas nubes persistentes.

En resumen, Valga experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y escasas probabilidades de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos disfrutar de las horas más cálidas del día, pero estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo predominantemente nublado. Desde las primeras horas de la mañana, se han observado nubes altas que cubrirán el cielo durante gran parte del día. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa. Las precipitaciones serán mínimas, con un total estimado de 0.1 mm, lo que sugiere que, aunque habrá algunas gotas, no se anticipa un día lluvioso.

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Catoira se verá afectada por un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura oscile entre los 9 y los 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé una temperatura de 23 grados.

El día de hoy, 23 de abril de 2026, en Pontecesures, se prevé un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo temperaturas frescas que oscilarán entre los 9 y 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 25 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente relativamente cálido, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.