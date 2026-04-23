El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Tui se presentará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más tempranas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 11 grados en las horas centrales. La humedad relativa será notable, comenzando en un 69% y aumentando hasta un 75% en las primeras horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 7 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde. A partir del mediodía, se prevé que la velocidad del viento alcance hasta 12 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, no se anticipan rachas fuertes que puedan causar molestias.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad entre las 20:00 y las 02:00, aunque esto no debería afectar significativamente las actividades diarias.

La temperatura comenzará a ascender a partir de la tarde, alcanzando un máximo de 23 grados hacia las 15:00. A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá gradualmente, situándose en torno a los 17 grados a las 20:00. La humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas.

El ocaso se producirá a las 21:24, ofreciendo un espectáculo visual con el cielo aún adornado por nubes altas. En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Gondomar se verá envuelto en un ambiente mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. La temperatura se mantendrá relativamente fresca, comenzando en torno a los 13 grados en las primeras horas y descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más tempranas del día.

El día de hoy, 23 de abril de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas posteriores. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, alcanzando un máximo de 22 grados durante la tarde.

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, que se mantendrán constantes hasta el atardecer. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento al 20% en las horas de la tarde, específicamente entre las 20:00 y las 22:00. Sin embargo, las condiciones no parecen propicias para tormentas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.