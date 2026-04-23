El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, caracterizado por la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 13 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 11 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 14 grados a las 10:00 horas y llegando a un máximo de 21 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% a las 00:00 horas y disminuyendo gradualmente a un 51% para las 15:00 horas. Esto sugiere un ambiente relativamente seco durante las horas más cálidas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ningún momento del día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Tomiño disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación también se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El viento será otro factor a considerar, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h, predominando de dirección norte y noroeste. Durante las horas de la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 28 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las zonas más abiertas.

A medida que el día avance hacia la tarde y la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados a las 21:00 horas. La noche se presentará con un cielo despejado, ideal para observar las estrellas, con temperaturas que caerán hasta los 6 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy se caracteriza por un ambiente seco, temperaturas agradables y un viento moderado, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Oia se verá envuelta en un ambiente mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá cubierto, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 16 grados , siendo más frescas durante las primeras horas del día y alcanzando su punto más cálido en la tarde.

El día de hoy, 23 de abril de 2026, O Rosal se presentará bajo un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que proporcionará una atmósfera tranquila y estable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, y se espera que esta condición se mantenga durante todo el día, sin cambios significativos en la cobertura nubosa.

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Tui se presentará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más tempranas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.