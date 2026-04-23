El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 22 grados a lo largo del día, comenzando con un leve descenso en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde, alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que la temperatura llegue a los 22 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles confortables. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. A medida que se acerque la tarde, la humedad podría contribuir a la formación de nubes más densas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a partir de las 20:00 horas se presenten intervalos nubosos con lluvia escasa, con una probabilidad de precipitación del 60% en este periodo. Las lluvias serán ligeras, acumulando aproximadamente 0.1 mm, lo que no debería causar inconvenientes significativos, pero es recomendable llevar un paraguas si se planea salir por la tarde o noche.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en la tarde. Este viento moderado puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada brevemente por la lluvia ligera en la tarde.

En resumen, Soutomaior experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias ligeras hacia la tarde. Es un buen día para actividades en interiores, aunque se puede disfrutar de un paseo al aire libre durante las horas más cálidas, siempre con la precaución de un paraguas a mano.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de abril de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 17 grados hacia las 20:00 horas.

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más tempranas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

El día de hoy, 23 de abril de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente nublado con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 21 grados , comenzando con un fresco de 12 grados en las primeras horas de la mañana y alcanzando un máximo de 21 grados hacia la tarde. A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 19 grados, proporcionando un ambiente templado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.