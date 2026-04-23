El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 48% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. A pesar de la presencia de nubes, las probabilidades de precipitación se mantendrán bajas durante la mañana, con un 0% de probabilidad hasta las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará, con un incremento en la probabilidad de lluvia, alcanzando un 25% entre las 14:00 y las 20:00 horas, y un 70% entre las 20:00 y las 02:00 horas del día siguiente.

El viento soplará predominantemente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a 15 km/h en la tarde. Hacia la noche, se espera que el viento cambie a dirección norte, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h. Este aumento en la velocidad del viento podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente al caer la noche.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las horas de mayor actividad. Sin embargo, la posibilidad de tormentas ligeras no se puede descartar, especialmente en la franja horaria de la tarde y la noche, cuando las condiciones atmosféricas serán más inestables.

Los amantes de las actividades al aire libre deben estar preparados para un tiempo cambiante, con la posibilidad de que las lluvias interrumpan planes en la tarde. Se recomienda llevar paraguas y abrigos ligeros, ya que las temperaturas pueden descender rápidamente al caer la noche. En resumen, Silleda experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con un aumento en la probabilidad de lluvia y tormentas hacia la tarde y la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 21 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque hacia la tarde se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa. Las temperaturas oscilarán entre los 7°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente templado y agradable.

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Vila de Cruces se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, con intervalos de nubes más densas hacia la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados. Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas de la mañana, con mínimas de 9 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.