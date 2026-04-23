El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 73% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 94% en la franja horaria de las 8 a las 9 de la mañana. Esta alta humedad puede generar una sensación térmica más fría de lo que realmente marcan los termómetros, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 67% al final de la jornada.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de precipitación. Esto sugiere que los residentes y visitantes de Sanxenxo podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas y la brisa.

El viento soplará predominantemente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. A lo largo del día, el viento se irá suavizando, especialmente hacia la noche, cuando se espera que la velocidad disminuya a unos 10 km/h.

El amanecer se producirá a las 07:41 y el ocaso a las 21:26, lo que proporcionará una buena cantidad de luz diurna para disfrutar de las actividades primaverales. En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y un viento moderado, ideal para disfrutar de un día al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de una sensación térmica más baja debido a la humedad y el viento.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, caracterizado por la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , proporcionando un ambiente fresco y agradable. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frías de la mañana, antes de estabilizarse en torno a los 18 grados por la tarde.

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Marín se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 13 grados y descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más tempranas. A medida que avance el día, se espera un leve aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde.

El día de hoy, 23 de abril de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente nublado con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, las nubes cubrirán el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La temperatura oscilará entre los 10 y 19 grados , comenzando con un fresco de 13 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.