El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 43% y el 58%. Esta combinación de nubes y humedad puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, entre las 14:00 y las 20:00 horas, existe una leve posibilidad de lluvias ligeras, con un 5% de probabilidad, y un 10% entre las 20:00 y las 02:00 horas del día siguiente. Aun así, se espera que cualquier precipitación sea mínima y no afecte de manera considerable las actividades al aire libre.

El viento soplará de dirección predominantemente del norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en áreas abiertas.

Los momentos más agradables del día se prevén durante la tarde, cuando las temperaturas alcanzarán su máximo y el viento será más suave. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:24, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, Salvaterra de Miño experimentará un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de la jornada sin mayores inconvenientes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.