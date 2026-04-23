El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, que se mantendrán constantes hasta el atardecer. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento al 20% en las horas de la tarde, específicamente entre las 20:00 y las 22:00. Sin embargo, las condiciones no parecen propicias para tormentas.

Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 20°C hacia el final de la jornada. La sensación térmica será moderada, gracias a un viento que soplará principalmente del noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. En las horas más cálidas, el viento podría alcanzar rachas de hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 48% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado, especialmente en las horas más cálidas.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy no será la excepción, con el sol saliendo a las 07:41. El ocaso, por su parte, se producirá a las 21:24, ofreciendo una larga jornada de luz. A medida que el día avance, los habitantes de Salceda de Caselas podrán disfrutar de un ambiente tranquilo, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se mantengan atentos a la posibilidad de algunas nubes más densas en la tarde.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de un día apacible en la localidad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.