El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana hasta la tarde, se espera que el cielo esté cubierto de estas nubes, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo grisácea, aunque sin precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula en los periodos de la mañana y la tarde, con un leve aumento a un 30% en la franja horaria de 20:00 a 02:00, aunque no se anticipan tormentas.

Las temperaturas oscilarán entre los 13°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 20°C en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 17°C hacia la noche. Este rango térmico sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo nublado.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 64% por la tarde. Esta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h. Este viento moderado puede proporcionar un alivio ante la sensación de calor en las horas más cálidas, aunque también puede hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca, especialmente en zonas abiertas.

La salida del sol está programada para las 07:41, mientras que el ocaso será a las 21:26, lo que permitirá disfrutar de un día largo, aunque nublado. A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo estables, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a los 14°C hacia el final del día.

En resumen, Ribadumia experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias significativas, lo que lo convierte en un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución de la vestimenta adecuada para el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.