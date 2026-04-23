El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más tempranas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 72% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 86% en las horas previas al mediodía. Esta elevada humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. A partir de la tarde, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 61% hacia la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la mañana transcurra sin lluvias significativas, con un total de 0 mm de precipitación hasta las 19:00 horas. Sin embargo, a partir de las 20:00 horas, existe una probabilidad del 60% de que se produzcan intervalos nubosos con lluvia escasa, acumulando alrededor de 0.1 mm de precipitación. Esta tendencia de lluvias ligeras se mantendrá durante la noche, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a 10-26 km/h en la tarde y noche. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 21:25 horas, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia la noche. La combinación de nubes, humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los residentes de Redondela que se vistan adecuadamente si planean salir por la noche.

En resumen, el día se presentará mayormente nublado con temperaturas agradables durante el día, pero con la posibilidad de lluvias ligeras hacia la tarde y noche. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque se podrán disfrutar momentos al aire libre en las horas más cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.