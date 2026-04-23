El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente nublado con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana hasta el atardecer, las nubes dominarán el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones significativas hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 21°C en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, alrededor del 70% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, pero se espera que el tiempo se sienta más cálido a medida que avanza el día.

En cuanto al viento, se registrará una brisa moderada proveniente del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 33 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta racha de viento puede aportar una sensación refrescante, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, siendo más intensa durante la tarde, lo que podría generar un ambiente dinámico en la ciudad.

A medida que se acerque la tarde, se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa, especialmente entre las 20:00 y las 23:00 horas. La probabilidad de precipitación es del 65% en este periodo, aunque la cantidad esperada es mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. Esto sugiere que, aunque puede haber algunas gotas, no se anticipa un impacto significativo en las actividades al aire libre.

Es recomendable que los ciudadanos de Pontevedra se preparen para un día mayormente nublado, con la posibilidad de llevar un paraguas o una chaqueta ligera para la tarde, en caso de que se presenten las lluvias. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, especialmente durante las horas más cálidas del día, aunque se debe tener en cuenta la posibilidad de un cambio en el tiempo hacia la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.