El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, en Pontecesures, se prevé un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo temperaturas frescas que oscilarán entre los 9 y 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 25 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente relativamente cálido, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alrededor del 54% por la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas hasta la tarde, cuando la probabilidad de lluvia aumentará. A partir de las 20:00 horas, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, con una probabilidad de precipitación del 90% en el periodo comprendido entre las 20:00 y las 02:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, lo que sugiere que no se espera un impacto significativo en las actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar paraguas si se planea salir por la tarde.

El viento soplará desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 3 y 4 km/h, aumentando ligeramente en la tarde y alcanzando rachas de hasta 9 km/h desde el suroeste. Esto proporcionará un alivio momentáneo al calor, aunque la brisa será suave y no se espera que cause incomodidades.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de tormentas ligeras. La temperatura comenzará a descender, alcanzando los 20 grados hacia la noche, y el cielo se mantendrá cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad de las estrellas.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas cálidas durante el día y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde y la noche. Es un día ideal para actividades en interiores, pero con precauciones para quienes planeen estar al aire libre más tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.