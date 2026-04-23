El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 12°C y 10°C, descendiendo ligeramente a medida que avanza el día. A primera hora, la humedad relativa será alta, alcanzando el 76%, lo que generará una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que el día progrese, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 23°C en las horas centrales de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad, que bajará hasta un 47% hacia la tarde, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más agradable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica puede variar debido a la presencia del viento.

El viento soplará de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 29 km/h desde el oeste. Las direcciones del viento variarán a lo largo del día, comenzando desde el noreste y cambiando hacia el oeste, lo que podría generar momentos de mayor frescura, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde. A medida que el viento se intensifique, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hacia el final de la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 45% de probabilidad entre las 20:00 y las 22:00 horas. Esto podría traer consigo un cambio en las condiciones meteorológicas, por lo que es aconsejable estar atentos a las actualizaciones.

El ocaso se producirá a las 21:24, marcando el final de un día que, aunque comenzará fresco y nublado, podría ofrecer un respiro con temperaturas más cálidas en la tarde. Los habitantes de Ponteareas podrán disfrutar de un día mayormente tranquilo, pero es recomendable estar preparados para posibles cambios en el tiempo hacia la noche.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.