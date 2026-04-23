El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, en Ponte Caldelas, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 grados en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 21 grados hacia la tarde. A medida que avance el día, se prevé un ligero descenso en la temperatura, que se situará en torno a los 18 grados por la tarde y 17 grados al caer la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 61% hacia la tarde. Esta alta humedad puede contribuir a una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más tempranas del día. Los vientos serán moderados, con una velocidad que variará entre 5 y 10 km/h, predominando de dirección noreste en las primeras horas y cambiando a oeste a medida que avanza el día. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 24 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa que las primeras horas del día se mantendrán secas, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, a partir de las 20:00 horas, la situación cambiará, con un 80% de probabilidad de lluvias, que se espera sean escasas. Las precipitaciones acumuladas durante la tarde y la noche podrían alcanzar hasta 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas si se planea estar al aire libre.

La probabilidad de tormentas también aumenta en la tarde, alcanzando un 70% en el periodo de 20:00 a 22:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no sean garantizadas, es prudente estar preparado para condiciones climáticas cambiantes.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables durante el día, pero con un notable aumento en la probabilidad de lluvia y tormentas hacia la noche. Los residentes y visitantes deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para un cambio en el tiempo a medida que se acerque la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.