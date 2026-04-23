El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana hasta la tarde, las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 12 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 51% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A partir de la tarde, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas, con la posibilidad de intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumenta a un 65% en la franja horaria de 20:00 a 02:00, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir por la noche.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento, aunque moderado, puede ser más perceptible en áreas abiertas y costeras.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, pero se incrementa a un 65% en la franja horaria de la noche, lo que podría indicar la llegada de un sistema frontal que traiga consigo condiciones más inestables.

Es importante que los residentes de Poio se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La combinación de nubes, humedad y viento sugiere un día fresco y potencialmente lluvioso, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se recomienda a la población que tome precauciones si planea actividades al aire libre, especialmente en la franja horaria donde se prevén lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.