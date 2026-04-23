El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 17 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 74% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 91% en las horas más frescas del día. Esta elevada humedad puede contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente hacia la tarde, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas. Se estima que la precipitación acumulada será de aproximadamente 0.1 mm en las horas de la tarde, especialmente entre las 20:00 y 23:00 horas. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 70% durante el periodo de 20:00 a 02:00, lo que sugiere que es posible que se produzcan tormentas aisladas en la zona.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las áreas más abiertas.

A lo largo del día, la visibilidad se mantendrá buena, aunque podría verse afectada brevemente por la lluvia en la tarde. Los amaneceres y atardeceres serán espectaculares, con el sol saliendo a las 07:40 y poniéndose a las 21:24, ofreciendo un hermoso espectáculo de luces en el cielo.

En resumen, hoy en Pazos de Borbén se vivirá un día mayormente nublado, con temperaturas agradables durante el día, pero con la posibilidad de lluvias escasas y tormentas por la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas de sol antes de que lleguen las precipitaciones.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.