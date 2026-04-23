El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Oia se verá envuelta en un ambiente mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá cubierto, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 16 grados , siendo más frescas durante las primeras horas del día y alcanzando su punto más cálido en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 60% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 80% en horas de la mañana. Esta alta humedad puede contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera un día seco, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente por la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas son más frescas.

El viento será un factor a tener en cuenta, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h, predominando del norte y noroeste. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en las horas de la tarde, donde se espera que el viento sople con más fuerza, llegando a los 34 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas costeras.

El orto se producirá a las 07:42, brindando luz natural a la región, mientras que el ocaso se espera para las 21:25, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna. En resumen, Oia experimentará un día fresco y nublado, ideal para actividades que no requieran de un tiempo soleado, con un viento moderado que podría ser refrescante.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.