El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, O Rosal se presentará bajo un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que proporcionará una atmósfera tranquila y estable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, y se espera que esta condición se mantenga durante todo el día, sin cambios significativos en la cobertura nubosa.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un inicio fresco con valores que oscilarán entre los 12 y 14 grados en las primeras horas. A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 16 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, especialmente en las primeras horas. Esto podría generar una sensación de frescura, aunque el aumento de la temperatura en las horas centrales podría hacer que el ambiente se sienta más cálido.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia durante el día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los residentes de O Rosal podrán disfrutar de un día seco y sin interrupciones climáticas.

El viento será otro aspecto a considerar, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 13 km/h, predominando de dirección este y oeste. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar una brisa agradable, especialmente en las áreas al aire libre.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de nubes altas, temperaturas moderadas y un viento suave hará que sea un día propicio para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero descenso de temperatura hacia la noche, cuando se espera que el termómetro baje a unos 14 grados .

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.