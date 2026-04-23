El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas posteriores. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, alcanzando un máximo de 22 grados durante la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 76% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 50% en la mayoría de los periodos. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. A medida que el día avance, la humedad se estabilizará en torno al 62% hacia la tarde, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 4 y 7 km/h. Sin embargo, a medida que el día progrese, el viento cambiará de dirección hacia el norte, aumentando su intensidad. En las horas de la tarde, se anticipa que el viento alcance velocidades de hasta 28 km/h, lo que podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad de lluvia hasta las 20:00 horas. Sin embargo, hacia el final de la tarde, existe una leve posibilidad de tormenta, con un 20% de probabilidad de precipitación entre las 20:00 y las 02:00 horas del día siguiente. Esto sugiere que, aunque el día comenzará seco, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo al caer la noche.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables durante la tarde, aunque con un aumento en la velocidad del viento. La ausencia de precipitaciones durante la mayor parte del día permitirá disfrutar de actividades al aire libre, pero se aconseja estar preparados para un posible cambio en el tiempo hacia la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.