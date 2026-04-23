El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, la temperatura oscilará entre los 11 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 67% hacia la tarde. Esta combinación de temperatura y humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día. Los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los residentes y visitantes de O Grove podrán disfrutar de un día seco. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de tormentas en la franja horaria de 20:00 a 02:00, con un 5% de probabilidad, aunque es poco probable que se materialicen.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre 5 y 6 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. En las horas de la tarde, se espera que el viento sople del noreste, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Hacia la noche, el viento cambiará a dirección oeste, manteniendo velocidades de 15 km/h.

El orto se producirá a las 07:41 y el ocaso será a las 21:26, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia las 23:00 horas. En resumen, O Grove experimentará un día mayormente nublado, seco y con temperaturas agradables, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de un ligero viento fresco en las horas de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.