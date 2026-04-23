El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Nigrán se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 75% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 84% durante la noche. Esta elevada humedad, combinada con las nubes, podría generar una sensación de bochorno, aunque no se prevén precipitaciones significativas. De hecho, la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día, lo que sugiere que los residentes de Nigrán podrán disfrutar de un día seco y sin interrupciones.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y del este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. En las horas más activas de la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas que podrían llegar a los 24 km/h. Esto proporcionará un ligero frescor, especialmente en las zonas costeras, donde la brisa marina será más perceptible.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en torno a los 16 grados hacia las 19:00 horas. La puesta de sol está programada para las 21:25, momento en el que el cielo seguirá cubierto de nubes altas, creando un ambiente pintoresco al caer la noche.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando las temperaturas pueden sentirse más frescas. La combinación de nubes y viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En resumen, el día en Nigrán se presenta como un día tranquilo y templado, ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, siempre con la previsión de un cielo nublado y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.