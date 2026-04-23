El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 12 grados y descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frías de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados durante la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 77% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 52% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que sugiere que los residentes de Mos podrán disfrutar de un día seco y soleado.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del noroeste con velocidades de hasta 5 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que la velocidad del viento alcance los 27 km/h, también del noroeste, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las ráfagas de viento serán más intensas en las horas centrales del día, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría ser notable para quienes realicen actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, rondando entre los 19 y 20 grados , lo que hará que sea un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde y acercarse la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día.

El ocaso se producirá a las 21:24, marcando el final de un día que, aunque fresco, promete ser soleado y agradable. Los habitantes de Mos pueden aprovechar esta jornada para salir y disfrutar de la naturaleza, ya que las condiciones climáticas son favorables y no se prevén cambios drásticos en el tiempo. En resumen, un día perfecto para disfrutar del aire libre y de la belleza primaveral de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.