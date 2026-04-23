El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moraña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 23 de abril de 2026, en Moraña, se espera un tiempo mayormente nublado con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 18 grados hacia las 20:00 horas.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 48% y el 66%. Esta alta humedad, combinada con las nubes, podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas.
En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia será baja durante la mayor parte del día, con un ligero aumento hacia la tarde. Se prevé que a partir de las 20:00 horas, la posibilidad de lluvia escasa aumente, con un 10% de probabilidad. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.1 mm, lo que indica que, si bien hay una ligera posibilidad de lluvia, no se espera que sea significativa.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A lo largo del día, el viento será moderado, lo que contribuirá a que las temperaturas se sientan más agradables.
En resumen, Moraña experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvia hacia la tarde. Se recomienda a los habitantes que disfruten de las actividades al aire libre, pero que estén preparados para un posible cambio en el tiempo conforme se acerque la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:25 horas, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque nublado, puede ser igualmente hermoso.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.
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