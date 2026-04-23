El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alcanzando un 55% hacia la tarde. Esta combinación de nubes y humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

A partir de la tarde, se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación aumentará a un 60% entre las 20:00 y las 02:00 horas del día siguiente, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir por la noche. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser persistentes en algunos momentos, especialmente en la franja horaria de la tarde y la noche.

El viento soplará desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que avance la noche, el viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 4 km/h, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo.

La salida del sol se producirá a las 07:40, y el ocaso será a las 21:24, lo que permitirá disfrutar de un día largo, aunque nublado. La visibilidad será buena en general, a pesar de la presencia de nubes, y se recomienda a los residentes y visitantes de Mondariz que aprovechen las horas de luz para realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de lluvias por la tarde.

En resumen, Mondariz experimentará un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas agradables y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la tarde y la noche. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza, pero con precauciones ante la inminente llegada de la lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.