El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, caracterizado por la presencia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante, aunque no se esperan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que sugiere que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 19 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 11 grados, pero a medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento, alcanzando los 19 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este rango de temperaturas es ideal para disfrutar de un paseo por la costa o realizar actividades deportivas al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo a un 54% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el ambiente será fresco, no se sentirá excesivamente húmedo, lo que contribuirá a una sensación de confort durante el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 16 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en las horas de la tarde, con velocidades de hasta 24 km/h. Este viento moderado puede ser refrescante, especialmente en las horas más cálidas, y es recomendable tenerlo en cuenta si se planea pasar tiempo al aire libre.

La salida del sol se producirá a las 07:41, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 21:25, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna. Este es un buen momento para disfrutar de la belleza natural de Moaña, ya sea en la playa, en el monte o en los parques locales.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy es favorable, con cielos mayormente despejados, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando al máximo la belleza de la primavera gallega.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.