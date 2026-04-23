El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente nublado con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 21 grados , comenzando con un fresco amanecer a 13 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se prevé que la temperatura llegue a los 21 grados hacia las 15:00 horas. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 18 grados a las 19:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% a primera hora y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 62% hacia las 20:00 horas. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas. Durante la mañana y la mayor parte de la tarde, no se anticipa lluvia, pero a partir de las 20:00 horas, existe una probabilidad del 60% de que se produzcan intervalos nubosos con lluvia ligera, lo que podría traer un poco de alivio a la atmósfera cargada. Se estima que la precipitación acumulada será de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que, aunque puede haber algunas gotas, no se espera un evento significativo de lluvia.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Hacia la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

Es importante que los habitantes de Meis se preparen para un día mayormente nublado, con temperaturas agradables pero con la posibilidad de lluvia ligera al final de la jornada. Se recomienda llevar un paraguas o impermeable si se planea salir por la tarde, ya que las condiciones podrían cambiar rápidamente. En general, será un día típico de primavera, donde la naturaleza comienza a florecer, pero con la necesidad de estar atentos a las variaciones climáticas que puedan surgir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.