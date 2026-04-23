El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente nublado con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, las nubes cubrirán el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La temperatura oscilará entre los 10 y 19 grados , comenzando con un fresco de 13 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 72% y descendiendo gradualmente a un 54% durante la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. A medida que avance la jornada, la humedad se estabilizará en torno al 60%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cálido a pesar de las nubes.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte-noroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 24 km/h. Esto podría generar un ligero frescor, especialmente en las zonas más abiertas y expuestas.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde, donde se estima un 20% de probabilidad de lluvia entre las 20:00 y las 02:00. Sin embargo, no se esperan tormentas, lo que sugiere que la jornada transcurrirá sin interrupciones significativas por el tiempo.

Los momentos más frescos se sentirán en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, cuando las temperaturas desciendan a alrededor de 15 grados. La salida del sol se producirá a las 07:41, mientras que el ocaso será a las 21:26, ofreciendo una larga jornada de luz, aunque con un cielo cubierto.

En resumen, hoy en Meaño se anticipa un día fresco y nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de un ligero viento y la sensación de frescura por la alta humedad. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.