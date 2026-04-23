El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Marín se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 13 grados y descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más tempranas. A medida que avance el día, se espera un leve aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 71% y alcanzando picos de hasta el 90% en las horas matutinas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas frescas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican cero milímetros de lluvia en todas las horas, lo que sugiere que los habitantes de Marín podrán disfrutar de un día seco.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas máximas se registrarán en torno a las 14:00 horas, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, manteniendo una velocidad moderada.

A lo largo de la tarde, la temperatura se estabilizará en torno a los 19 grados, con un descenso gradual hacia la noche, donde se espera que la temperatura caiga a 15 grados. La visibilidad será buena, y aunque el cielo permanecerá cubierto, no se anticipan cambios significativos en las condiciones meteorológicas.

El ocaso se producirá a las 21:25, ofreciendo un espectáculo de luces tenue, aunque las nubes altas podrían atenuar el brillo del atardecer. En resumen, Marín experimentará un día fresco y nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la alta humedad y el viento moderado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.