El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque hacia la tarde se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa. Las temperaturas oscilarán entre los 7°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas, especialmente en las horas más cálidas. Esto se traduce en una sensación térmica que podría ser más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que los habitantes de Lalín se preparen para un día en el que el viento podría ser un factor a considerar, sobre todo si se planean actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación aumenta a medida que se acerca la tarde, con un 20% de posibilidades entre las 14:00 y las 20:00 horas, y un notable 65% entre las 20:00 y las 02:00 horas del día siguiente. Esto sugiere que, aunque la mañana y parte de la tarde podrían transcurrir sin lluvias significativas, es prudente llevar un paraguas o impermeable si se tiene previsto salir más tarde.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo templado y nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras hacia la tarde y la noche. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en las horas de la tarde, cuando el riesgo de lluvia aumenta. La combinación de temperaturas agradables y viento moderado hará que sea un día interesante para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante la posibilidad de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.