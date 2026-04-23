El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, A Illa de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 52% hacia la tarde. Este nivel de humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del tiempo, con la excepción de un leve aumento al 20% en la franja horaria de 20:00 a 02:00, aunque las condiciones no parecen propicias para tormentas.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 17 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. A medida que el día avance, el viento cambiará a dirección sur, manteniendo una intensidad moderada que podría ser notable durante las horas de la tarde y la noche.

El orto se producirá a las 07:41, brindando una hermosa luz matutina que irá acompañada de un cielo parcialmente cubierto. A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 21:26, las nubes altas seguirán dominando el cielo, aunque se espera que el sol se despida de manera espectacular, ofreciendo un atardecer que podría ser digno de admirar.

En resumen, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones significativas. La combinación de nubes altas y un viento moderado proporcionará un ambiente fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero aumento en la probabilidad de lluvia hacia la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.