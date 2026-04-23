El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, A Guarda se verá envuelta en un ambiente mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de las diferentes franjas horarias.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 18 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 14 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frías. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 14 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será un factor notable, con valores que variarán entre el 51% y el 80%. Las primeras horas de la mañana presentarán una humedad más alta, lo que podría generar una sensación de frescor. A medida que el día avanza, la humedad irá disminuyendo, aunque se mantendrá en niveles moderados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta algo más cálido durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo del día, el viento será constante, lo que ayudará a mantener el ambiente fresco y agradable.

La salida del sol está programada para las 07:42, y el ocaso se producirá a las 21:25, lo que nos brindará un día largo y luminoso, aunque con un cielo cubierto. A pesar de la falta de sol, las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en las horas de la tarde. En resumen, A Guarda experimentará un día fresco y nublado, sin lluvias, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura al ambiente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.