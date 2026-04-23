El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Gondomar se verá envuelto en un ambiente mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. La temperatura se mantendrá relativamente fresca, comenzando en torno a los 13 grados en las primeras horas y descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más tempranas del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura experimentará un leve descenso, alcanzando los 11 grados en las horas centrales, antes de comenzar a recuperarse hacia la tarde. Para el mediodía, se espera que la temperatura alcance los 14 grados, y durante la tarde, se estabilizará en torno a los 19 grados, proporcionando un tiempo agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, oscilando entre el 60% y el 80% a lo largo del día.

El viento será otro factor a considerar, soplando principalmente desde el noreste y el este, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 24 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, especialmente hacia la noche, cuando se espera que la velocidad disminuya a 4 km/h.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día. Esto permitirá disfrutar de un día despejado, ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares. La puesta de sol se producirá a las 21:25, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día tranquilo y apacible.

En resumen, Gondomar disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de nubes altas y un viento moderado proporcionará un ambiente fresco, perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.