El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 21 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, con valores que rondarán entre el 52% y el 96%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente notable en las primeras horas del día, cuando la humedad alcanzará su pico, contribuyendo a un ambiente fresco y algo incómodo para quienes no estén preparados.

A medida que avance la tarde, se prevén intervalos de nubosidad más intensa, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones. Las primeras gotas de lluvia podrían comenzar a caer alrededor de las 20:00 horas, con una probabilidad de precipitación del 20% entre las 14:00 y las 20:00 horas, y un incremento significativo hasta un 90% en las horas posteriores. Las lluvias serán escasas, pero podrían ir acompañadas de tormentas, especialmente en la noche, cuando la probabilidad de tormenta se eleva hasta un 70%.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas previas a la llegada de la tormenta, lo que podría hacer que la tarde sea un poco más agitada.

En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables en la tarde, pero con un aumento en la probabilidad de lluvia y tormentas hacia la noche. Es recomendable que los residentes se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas y mantengan un paraguas a mano, especialmente si planean estar al aire libre en las horas de la tarde y la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.