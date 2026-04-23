El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 23 grados , comenzando con un fresco amanecer a 11 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, que caerá a 19 grados por la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 72% y alcanzando picos de hasta el 99% en las primeras horas de la mañana. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que la tarde se acerque, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 53% por la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que A Estrada experimente intervalos nubosos con lluvia escasa a partir de las 20:00 horas, con una probabilidad de precipitación del 10% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aumentando a un 95% entre las 20:00 y las 02:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones estimadas en 0.1 mm durante las horas de la tarde y la noche.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la jornada, la probabilidad de tormentas será baja hasta la tarde, con un 10% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, aumentando a un 70% durante la noche. Esto sugiere que, aunque el día comenzará tranquilo, la llegada de la noche podría traer consigo un tiempo más inestable.

En resumen, A Estrada vivirá un día mayormente nublado con temperaturas agradables durante el día, pero con la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas hacia la noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y llevar paraguas si planean salir más tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.