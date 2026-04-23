El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 23 grados a lo largo del día, comenzando con valores más bajos en la madrugada y alcanzando su punto máximo en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas de la tarde. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un leve aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde. Las probabilidades de precipitación son del 10% en las horas de la tarde, con una expectativa de acumulación de hasta 0.1 mm. Esto sugiere que, aunque es posible que se presenten algunas gotas, no se anticipa un evento de lluvia significativo.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Esta brisa suave puede ofrecer algo de alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, no se esperan rachas fuertes que puedan causar molestias.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad en las primeras horas y un leve aumento hacia la tarde, aunque no se anticipan condiciones severas. La atmósfera se mantendrá estable, lo que significa que los cielos nublados dominarán sin cambios drásticos en las condiciones climáticas.

Los amaneceres en Cuntis serán a las 07:40 y los atardeceres a las 21:25, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En general, se recomienda a los habitantes de Cuntis que se preparen para un día fresco y nublado, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras, pero sin grandes alteraciones en sus actividades diarias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.