El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Catoira se verá afectada por un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura oscile entre los 9 y los 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé una temperatura de 23 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 49% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Sin embargo, hacia la tarde, existe un 40% de probabilidad de tormentas, lo que podría indicar la posibilidad de algún chubasco aislado, aunque no se espera que esto afecte significativamente el tiempo general del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con velocidades de hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

Los periodos de mayor nubosidad se concentrarán en las primeras horas de la mañana y en la tarde, mientras que hacia la noche se espera que el cielo se mantenga parcialmente nublado. La puesta de sol está programada para las 21:26, lo que permitirá disfrutar de un atardecer que, aunque nublado, puede ofrecer matices interesantes en el horizonte.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy será fresco y mayormente nublado, con temperaturas agradables en las horas centrales del día y la posibilidad de tormentas hacia la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las temperaturas primaverales que caracterizan esta época del año.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.