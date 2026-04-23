El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , con ligeras variaciones a lo largo del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente relativamente templado.

La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 54% y el 81%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas. A pesar de la presencia de nubes, las probabilidades de precipitación son bajas durante la mañana, con un 0% de probabilidad hasta las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de la tarde, especialmente entre las 20:00 y 02:00 horas, la situación cambiará. Se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, con una probabilidad de precipitación del 75% en este periodo, lo que podría traer consigo algunas tormentas aisladas.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 16 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde y noche. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la noche, cuando las temperaturas desciendan nuevamente a los 11 grados.

A lo largo del día, se recomienda a los habitantes de A Cañiza estar preparados para posibles cambios en el tiempo, especialmente en la tarde y noche, cuando la probabilidad de lluvia aumenta. Aunque las lluvias no se anticipan como intensas, es prudente llevar un paraguas si se planea salir, sobre todo en las horas de la tarde.

El orto se producirá a las 07:40 y el ocaso a las 21:23, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo. La combinación de nubes altas y la posibilidad de lluvias ligeras podría ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer, con el sol ocultándose tras el manto nuboso. En resumen, el día se presenta como uno de contrastes, con temperaturas agradables durante el día y la posibilidad de lluvias por la tarde, lo que invita a disfrutar de la naturaleza y a estar atentos a las condiciones meteorológicas cambiantes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.