El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 70% por la mañana y aumentando hasta un 87% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará, predominando del norte y noroeste, alcanzando rachas de hasta 29 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

A lo largo de la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 16 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará más fresca, con temperaturas que rondarán los 14 grados. La puesta de sol se producirá a las 21:25, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Cangas podrán disfrutar antes de que caiga la oscuridad.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de nubes altas y un viento moderado del norte proporcionará un día cómodo para realizar actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.