El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C al amanecer y descenderán gradualmente hasta alcanzar los 12°C en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12-14°C, alcanzando un máximo de 19°C en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 75% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 50% en todo momento. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. La combinación de nubes y humedad podría hacer que la percepción térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 20% de probabilidad entre las 20:00 y las 22:00 horas, aunque esto no se traduce necesariamente en lluvias significativas.

El viento será un factor importante a considerar. Desde la mañana, se registrarán vientos del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 8 km/h. A medida que el día avance, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en la tarde, provenientes del oeste. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas más expuestas.

El orto se producirá a las 07:41, brindando luz natural a la ciudad, mientras que el ocaso se espera para las 21:26, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. A pesar de las nubes, la visibilidad se mantendrá adecuada, permitiendo disfrutar de los paisajes de la región.

En resumen, Cambados experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas moderadas y un viento que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. La ausencia de precipitaciones significativas permitirá que los habitantes y visitantes disfruten de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.