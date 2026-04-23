El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo predominantemente nublado. Desde las primeras horas de la mañana, se han observado nubes altas que cubrirán el cielo durante gran parte del día. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa. Las precipitaciones serán mínimas, con un total estimado de 0.1 mm, lo que sugiere que, aunque habrá algunas gotas, no se anticipa un día lluvioso.

Las temperaturas en Caldas de Reis oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C en las horas más cálidas de la tarde. Este rango térmico sugiere un día fresco al inicio, ideal para actividades al aire libre, pero con un ligero aumento en la sensación de calor conforme se acerque la tarde. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 10°C en las últimas horas del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables. Esto puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas, especialmente cuando la temperatura alcance su pico.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se presentarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría aportar una sensación refrescante en medio del calor.

La probabilidad de tormentas es baja durante la mayor parte del día, con un aumento en la tarde, donde se estima un 65% de probabilidad de tormenta en intervalos nubosos. Sin embargo, la posibilidad de que estas tormentas se materialicen en precipitaciones significativas es escasa.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, con el sol saliendo a las 07:40 y poniéndose a las 21:25, lo que brinda a los residentes y visitantes de Caldas de Reis la oportunidad de disfrutar de largas horas de luz natural. En resumen, se prevé un día mayormente nublado con temperaturas agradables, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de algunas lluvias ligeras en la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.