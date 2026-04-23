El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, caracterizado por la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , proporcionando un ambiente fresco y agradable. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frías de la mañana, antes de estabilizarse en torno a los 18 grados por la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 71% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 64% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en Bueu, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el ambiente se sienta más seco y cómodo.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades de hasta 6 km/h, que irán aumentando a lo largo del día. Para la tarde, se espera que el viento sople desde el oeste, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, especialmente en las zonas costeras, donde se prevén ráfagas de hasta 24 km/h en las horas pico.

El orto se producirá a las 07:41, y el ocaso será a las 21:25, lo que proporcionará un amplio margen para disfrutar de la luz del día. La combinación de un cielo mayormente despejado y temperaturas agradables hace de este un día ideal para paseos por la playa o actividades al aire libre en Bueu. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la tarde. En resumen, el tiempo de hoy en Bueu promete ser mayormente favorable, permitiendo disfrutar de un día primaveral sin interrupciones por la lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.