El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo temperaturas frescas que oscilarán entre los 8 y 12 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro. Esto es especialmente notable en las primeras horas, donde la combinación de nubes y humedad puede resultar en un ambiente algo incómodo.

A partir de la tarde, se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación aumentará a un 70% en el periodo de 20:00 a 02:00, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir por la noche. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser persistentes, especialmente en las horas más tardías.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h, aumentando a medida que se acerque la noche. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en combinación con la humedad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima un 65% en el mismo periodo de la noche, lo que podría indicar la posibilidad de tormentas eléctricas aisladas. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se espera que sea severa, aunque es un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde y noche. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para cambios en el tiempo, especialmente en las horas de la tarde y la noche, y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.