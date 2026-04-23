El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, caracterizado por la presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Desde la madrugada hasta la noche, las nubes altas dominarán el cielo, pero se espera que no generen precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 17 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 14 grados a las 00:00 y 01:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia las 06:00 y 07:00 horas. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 17 grados hacia la tarde, especialmente entre las 13:00 y 15:00 horas. Por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 14 grados.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 75% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 60% en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, hacia la noche, la humedad aumentará nuevamente, llegando a un 80% a las 22:00 horas. Este patrón de humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al caer la noche.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del noreste y del este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en las horas de la tarde, con rachas de hasta 24 km/h entre las 12:00 y 14:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

El orto se producirá a las 07:42, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:25, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, el tiempo en Baiona para hoy será agradable, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas moderadas y un cielo que, aunque nublado, no impedirá disfrutar del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.