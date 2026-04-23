El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, As Neves se verá envuelta en un ambiente mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 62% al final de la jornada. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas, puede generar una sensación de calor moderado, especialmente durante las horas más cálidas. A medida que avance el día, se espera que la temperatura baje ligeramente, alcanzando los 19 grados hacia la tarde y cerrando la jornada con 14 grados en la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que el día progrese, el viento cambiará de dirección hacia el este y luego al noroeste, aumentando su intensidad. Las rachas máximas se registrarán por la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde, donde se estima un 5% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, y un 25% entre las 20:00 y las 02:00 horas. Sin embargo, no se anticipan tormentas significativas, lo que sugiere que la jornada se desarrollará sin interrupciones por lluvias.

Los amaneceres en As Neves serán especialmente hermosos, con el sol saliendo a las 07:40 horas, y se espera que se ponga a las 21:23 horas, brindando una larga jornada de luz. En resumen, el tiempo de hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de un ligero cambio en las condiciones hacia la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.