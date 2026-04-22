El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

Hoy, 22 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un panorama meteorológico mayormente cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día. Las nubes dominarán el paisaje, con periodos de nubosidad variable que irán desde un estado cubierto hasta momentos de nubes altas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 13 y 17 grados . Durante la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados, mientras que a medida que avance el día, podría alcanzar hasta los 17 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se sitúa en torno al 80% en las primeras horas y desciende ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 57% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 40 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 10:00 y las 12:00. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 20-30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Por la tarde, el viento disminuirá gradualmente, con velocidades que rondarán los 10 km/h hacia el final del día.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias significativas. A lo largo de la jornada, la probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que sugiere que los habitantes de Vilanova de Arousa podrán disfrutar de un día seco, aunque nublado. Esto es ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la frescura del ambiente.

La salida del sol se producirá a las 07:42 y se pondrá a las 21:25, lo que proporciona una buena cantidad de luz diurna a pesar de la nubosidad. En resumen, el día se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con vientos moderados y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de la belleza de Vilanova de Arousa en esta jornada primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.