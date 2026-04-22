El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

Hoy, 22 de abril de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta el amanecer, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 17 grados durante el día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 77% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 55% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 17 grados, proporcionando un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque con la precaución de que el cielo seguirá cubierto.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en las copas de los árboles y un refrescante alivio en el ambiente. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, el viento disminuirá, lo que permitirá que las temperaturas se sientan un poco más cálidas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, ya que las probabilidades de lluvia se mantienen en cero. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no se esperan chubascos ni tormentas, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. La visibilidad será adecuada, aunque la presencia de nubes altas podría limitar un poco la luz solar directa.

En resumen, Vilagarcía de Arousa experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa del suroeste que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.