El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, se espera en Vilaboa un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de algunos momentos de sol. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo se cubra completamente en las horas centrales, especialmente entre las 01:00 y las 03:00, cuando la cobertura será total.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 13 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde. A medida que se acerque la noche, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 15 grados hacia las 21:00. La sensación térmica será agradable, aunque la humedad relativa se mantendrá en niveles altos, oscilando entre el 46% y el 84% a lo largo del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 32 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 15:00 y las 16:00. Este viento podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 20% durante la mañana, disminuyendo a cero en las horas posteriores. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, es poco probable que se produzcan lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse ligeramente afectada por la nubosidad. En resumen, Vilaboa experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de un cielo cubierto.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.