El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vila de Cruces según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 22 de abril de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una visibilidad limitada debido a la alta nubosidad. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas dominen el panorama, aunque no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día.
Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 21 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de los 10 grados, pero se espera un aumento gradual a medida que el día avanza, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura puede ofrecer un respiro a los habitantes, aunque la sensación térmica podría verse afectada por el viento.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h. Durante las horas más cálidas del día, se prevé que la racha máxima alcance los 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que los residentes se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y a la brisa que se sentirá a lo largo del día.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas de la mañana, lo que puede contribuir a una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 60-70% por la tarde. Esto podría hacer que el tiempo se sienta más cómodo a medida que las temperaturas aumenten.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se mantiene en un 10% durante las primeras horas del día, pero se espera que esta cifra disminuya a medida que se acerque la tarde. No obstante, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede variar rápidamente.
En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables en la tarde y un viento moderado. Aunque no se esperan lluvias, la alta humedad y el viento pueden influir en la sensación térmica, por lo que se aconseja a los ciudadanos prepararse adecuadamente para disfrutar de este día primaveral.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.
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