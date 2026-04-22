El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

Hoy, 22 de abril de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una visibilidad limitada debido a la alta nubosidad. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas dominen el panorama, aunque no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 21 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de los 10 grados, pero se espera un aumento gradual a medida que el día avanza, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura puede ofrecer un respiro a los habitantes, aunque la sensación térmica podría verse afectada por el viento.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h. Durante las horas más cálidas del día, se prevé que la racha máxima alcance los 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que los residentes se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y a la brisa que se sentirá a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas de la mañana, lo que puede contribuir a una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 60-70% por la tarde. Esto podría hacer que el tiempo se sienta más cómodo a medida que las temperaturas aumenten.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se mantiene en un 10% durante las primeras horas del día, pero se espera que esta cifra disminuya a medida que se acerque la tarde. No obstante, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede variar rápidamente.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables en la tarde y un viento moderado. Aunque no se esperan lluvias, la alta humedad y el viento pueden influir en la sensación térmica, por lo que se aconseja a los ciudadanos prepararse adecuadamente para disfrutar de este día primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.